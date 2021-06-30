Bankalar kaçta açılıyor? 30 Haziran 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri!

Vatandaşın en çok arattığı konulardan biri bankaların açılış ve kapanış saatleridir. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bankaların çalışma saatleri sık sık değiştirilmişti. Peki, şimdi Bankalar kaçta açılıyor? 30 Haziran 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri!

Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bankaların çalışma saatleri sık sık değiştirilmişti. Dolayısıyla vatandaşın en çok arattığı konulardan biri bankaların açılış ve kapanış saatleri oldu. Peki, şimdi Bankalar kaçta açılıyor? 30 Haziran 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri! Detaylar haberimizde!

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Bankaların çalışma saatleri, covid-19 tedbirlerinin esnetilmesinden sonra normal çalışma düzenine döndü. Bankalara göre çalışma saatleri şöyledir;

Ziraat Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30- 18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Garanti Bankası çalışma saatleri

Garanti Bankası şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30- 18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

İş Bankası çalışma saatleri

İş Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Akbank çalışma saatleri

Akbank Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Vakıf Bank çalışma saatleri

Vakıf Bank,09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor. Şubeleri ise 17.00'e kadar müşteri alımı yapıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri

Yapı Kredi Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Halkbank çalışma saatleri

Halkbank şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Denizbank çalışma saatleri

Denizbank şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

29 HAZİRAN 2021 BANKA AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ NELERDİR?

Bankaların çalışma saatleri bazen birbirlerinden farklılık göstermekle birlikte çoğunlukla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

12.30-13.30 saatleri arasında öğle molası yapıyorlar.