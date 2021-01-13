Bankalar kaça kadar açık? Bugün Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar çalışma saatleri

Koronavirüs tedbirlerinin uygulanmaya başlamasından sonra banka çalışma saatlerinde de değişiklikler oldu. Bankalar kaça kadar açık merak ediliyor. Bankada işi olanlar bu nedenle sık sık banka çalışma saatleri bilgilerini takip ediyor. Peki, Bugün Bankalar kaça kadar açık? 2021 Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalardaki çalışma saatleri merak ediliyor. Salgın nedeniyle bazı bankaların mesai saatleri sık sık güncelleniyor. Bu nedenle banka çalışma saatleri 2021 en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2021'de Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi kaça kadar açık?

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bankalar bugün saat 09:00'da başlıyor. Saat 12:30'da öğle tatiline giren bankalar 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 16:00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

ZİRAAT BANKASI KAÇA KADAR AÇIK?

Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

AKBANK KAÇA KADAR AÇIK?

Akbank, 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

HALKBANK KAÇA KADAR AÇIK?

Halkbank 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir.

DENİZBANK KAÇA KADAR AÇIK?

Denizbank 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

GARANTİ KAÇA KADAR AÇIK?

Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İŞ BANKASI KAÇA KADAR AÇIK?

İş Bankası 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30/13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir.

YAPI KREDİ KAÇA KADAR AÇIK?

Yapı Kredi, 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

HSBC KAÇA KADAR AÇIK?

HSBC'de mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişti.

VAKIFBANK KAÇA KADAR AÇIK?

Vakıfbank sabah saat 09:30'da açılıyor öğlen saat 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12:30'dan 13:30'a kadar banka öğle molası nedeniyle hizmet vermiyor. 13:30'dan 16:00'a kadar ise banka hizmet vermeye devam ediyor.

QNB FİNANSBANK KAÇA KADAR AÇIK?

QNB Finansbank şubeleri 2 Aralık 2020 itibarı ile 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet veriyor.

TEB KAÇA KADAR AÇIK?

TEB 03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.