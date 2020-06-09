Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu

Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu Yılda 3 buçuk ton bal üreten girişimci kadın ihracata hazırlanıyor Uşak'ta yaşayan girişimci kadın, üretime katkı sunabilmek için 12 yıl yaptığı bankacılığı bırakıp ata mesleği olan arıcılığı yapmaya başladı.

09.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:01

Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu

Yılda 3 buçuk ton bal üreten girişimci kadın ihracata hazırlanıyor

UŞAK - Uşak'ta yaşayan girişimci kadın, üretime katkı sunabilmek için 12 yıl yaptığı bankacılığı bırakıp ata mesleği olan arıcılığı yapmaya başladı. 200 kovan arıyla yılda 3 buçuk ton üretim yapan genç kadının hedefi ise dünyaya açılabilmek.

Uşak'ta yaşayan Sevgi Demir Yılmaz (37), 12 yıl yaptığı bankacılık mesleğini bırakıp ata mesleği olan arıcılığı yapmaya başladı. Kadın olarak üretimin içinde olmak gerektiğini belirten Yılmaz, 40 kovan arıyla başladığı işinde 200 kovan arıya ulaştı. Karahallı ilçesi Paşalar köyünde yaptığı arıcılık ile adından söz ettiren Yılmaz, yılda ise 3 buçuk ton üretim yapıyor. Tüm arı ürünlerinin üretimini yaptıklarını söyleyen Yılmaz, ürünlerini yurdun dört bir yanına ulaştırıyor. Yılmaz, babası ve zaman zaman ablasının yardımıyla yaptıkları işte kaliteye önem verdiklerini belirterek, hedefinin ise ihracat yapabilmek olduğunu kaydetti.

"Babamdan devraldık"

Hayatı boyunca doğa ile iç içe olmak istediğini kaydeden Sevgi Demir Yılmaz, "Hayat beni bir şekilde bankacılığa itti. Uzun yıllar orada çalıştım fakat üretime katkımız yoktu. Her zaman kadınlar olarak üretimin içinde olmak gerektiğini düşündüm. O yüzden arıcılık da babamın başlattığı ve bizim çocukları olarak devraldığımız yakın bir sektördü" dedi.

"Hedefimiz doğal ve gerçek olandan uzaklaşmamak"

Yaptıkları işte en önem verdikleri şeyin kalite olduğunun altını çizen Yılmaz şunları söyledi:

"Başladığımızda 40 kovan civarında arımız vardı şu an 200 kovanın üzerinde arımız var. Yıllık üretim potansiyelimiz 3 buçuk tonun üzerinde. Hedefimiz, kalitemizi bozmadan gerçek baldan ve doğal gıdadan uzaklaşmayarak, üretim kapasitemizi artırıp ihracata kadar gitmeyi planlıyoruz."

"Arılarla olmak terapi gibi"

Toprakla ve doğayla olmanın kendisini mutlu ve enerjik hissettirdiğini kaydeden Yılmaz, "Uyuyup uyandığınızda kendinizi çok zinde hissediyorsunuz. Özellikle arıların vermiş olduğu terapiyle daha sağlıklı hissediyorsunuz. İnsanlara sağlık sunmanın ve kendimizin üretiyor olmasının oldukça olumlu etkileri var. Stresten uzak mutlu bir hayatımız var" şeklinde konuştu.

Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum
İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Metin Bulut Halife Hafter Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Rafet El Roman Beyazıt Öztürk
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 13:02:48. #1.15#
title