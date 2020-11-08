Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Malkatan'ın sorgusu sürüyor
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Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Malkatan'ın sorgusu sürüyor

08.11.2020 19:08 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:21
Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Malkatan'ın sorgusu sürüyor

ANKARA'da saklandığı evde yakalanan ve ardından İstanbul'a getirilen FETÖ/PDY firarisi Kamil Yavuz Malkatan'ın İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

ANKARA'da saklandığı evde yakalanan ve ardından İstanbul'a getirilen FETÖ/PDY firarisi Kamil Yavuz Malkatan'ın İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan ve örgütte yönetici pozisyonunda olduğu tespit edilen Kamil Yavuz Malkatan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar kapsamında aranıyordu. Ankara'da yapılan operasyonda yakalanan Malkatan, getirildiği İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Malkatan'ın işlemleri sürüyor.


- İstanbul
Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Malkatan'ın sorgusu sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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