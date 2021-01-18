Bangsomoro'da özerklik yıl dönümü kutlamaları başladı
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Bangsomoro'da özerklik yıl dönümü kutlamaları başladı

18.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:28
Bangsomoro'da özerklik yıl dönümü kutlamaları başladı

Moro Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesi sonunda referandumla özerklik ilan edilen Bangsamoro'da özerklik yıl dönümü kutlamaları başladı.

Moro Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesi sonunda referandumla özerklik ilan edilen Bangsamoro'da özerklik yıl dönümü kutlamaları başladı.

Bir hafta sürecek kutlamalara Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı Hacı Murat İbrahim'in katılımıyla başkent Cotabato'da start verildi.

Hükümet binası önünde başlayan kutlamaların açılışında konuşan İbrahim, "Fedakarlıklarla ve bu günleri öngören gelecek vizyonuyla Bangsomoro halkının köklü tarihine yakışır şekilde gerçek bir özerkliğe ulaştığımızı gururla söyleyebiliriz." dedi.

İbrahim, geri dönen yaklaşık 10 bin Moro İslami Kurtuluş Cephesi militanlarına geçim desteği sağlamak için "Selam Bangsomoro" adını verdikleri programın yakında yürürlüğe gireceğini söyledi.

Öte yandan, İbrahim, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtılacağını, yardımlar yapılacağını ve yerel yönetimlere de afetle mücadele araçlarının teslim edileceğini duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle sıkı güvenlik tedbirleriyle düzenlenen etkinliğe, İbrahim'in yanı sıra Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) üyeleri olarak da bilinen kabine üyelerinin yanında bakanlık personeli de katıldı.

Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip bölgede, törenlerin yerel yönetim merkezleri ve okullarda yapılacak.

Özerk yönetim

Ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao bölgesinde 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı. İbrahim'in geçiş sürecinin tamamlanacağı Haziran 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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