Bangladeş'te tekstil fabrikası nehri kararttı
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Bangladeş'te tekstil fabrikası nehri kararttı

29.09.2020 14:32 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:51
Bangladeş'te tekstil fabrikası nehri kararttı

Bangladeş'te konfeksiyon fabrikası yanındaki kanal kimyasal maddeler nedeniyle siyaha büründü.

Bangladeş'te konfeksiyon fabrikası yanındaki kanal kimyasal maddeler nedeniyle siyaha büründü.

Bangladeş'in kuzeyinde bulunan Dhaleshwari nehri ile bağlantı kanal, konfeksiyon fabrikasınaki kimsyasal atık nedeniyle siyaha büründü. Fabrikadaki kimsayasal içerikli atıkların ardından bölge halkı paniğe kapıldı.CNN'e konuşan ve bölge sakini Muhammad Abdus Salam, "Ben gençken burada konfeksiyon fabrikaları yoktu. Ekin yetiştirirdik ve farklı balık türlerini yakalamayı severdik. Atmosfer çok güzeldi. Kimsayal atıklar tehlike saçıyor. Ölümle burunburunayız " ifadelerini kullandı.

NEHİRDEKİ BALIKLAR ÖLDÜ

"Balıklar öldü.Şu anda hiç balık yok" diyen Salam,"Su o kadar kirlenmiş ki çocuklarımız ve torunlarımız aynı deneyimi yaşayamaz" diye konuştu.

Uzmanlar kanal ve nehre gidilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak, bölgede ölüm riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Öte yandan Bangladeş, 2019 yılında 34 milyar dolarlık konfeksiyon ihracatıyla Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci hazır giyim üretim merkezi olarak biliniyor.


- Bangladeş
Bangladeş'te tekstil fabrikası nehri kararttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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