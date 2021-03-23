Son dakika haber! Bangladeş'te mülteci kampındaki yangının bilançosu: 15 ölü, 560 yaralı
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Son dakika haber! Bangladeş'te mülteci kampındaki yangının bilançosu: 15 ölü, 560 yaralı

23.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:11
Son dakika haber! Bangladeş'te mülteci kampındaki yangının bilançosu: 15 ölü, 560 yaralı

Son dakika haberi... Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta dün çıkan yangın sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 560 kişinin yaralandığı, 400 kişinin de kayıp durumda olduğu açıklandı.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta dün çıkan yangın sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 560 kişinin yaralandığı, 400 kişinin de kayıp durumda olduğu açıklandı.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Ukiya Kampı'nda dün çıkan yangının bilançosu ağır oldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilisi Johannes van der Klaauw yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 560 kişinin yaralandığını, 400'ünün hala kayıp olduğunu ve en az 10 bin barınağın yok olduğunu doğruladık" dedi.

Klaauw, "Bu, en az 45 bin kişinin yerinden edildiği ve şimdi geçici barınak aradığımız anlamına geliyor" diye konuştu.

Dün öğleden sonra çıkan yangın, yerel saatle 22.00 civarında kontrol altına alınabilmişti.

(İHA)

Son dakika haber! Bangladeş'te mülteci kampındaki yangının bilançosu: 15 ölü, 560 yaralı
Son dakika haber! Bangladeş'te mülteci kampındaki yangının bilançosu: 15 ölü, 560 yaralı
Son dakika haber! Bangladeş'te mülteci kampındaki yangının bilançosu: 15 ölü, 560 yaralı
Son dakika haber! Bangladeş'te mülteci kampındaki yangının bilançosu: 15 ölü, 560 yaralı
Son dakika haber! Bangladeş'te mülteci kampındaki yangının bilançosu: 15 ölü, 560 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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