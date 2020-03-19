- Bangladeş'te ilginç güneş manzarası herkesi şaşırttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› - Bangladeş'te ilginç güneş manzarası herkesi şaşırttı - Haberler
Güney Asya, Bangladeş, Güncel

- Bangladeş'te ilginç güneş manzarası herkesi şaşırttı

- Bangladeş'te ilginç güneş manzarası herkesi şaşırttı Bangladeş'te bugün öğle saatlerinde güneşin etrafından görünen yuvarlak çizgiler ülkedeki vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

19.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:03
- Bangladeş'te ilginç güneş manzarası herkesi şaşırttı

- Bangladeş'te ilginç güneş manzarası herkesi şaşırttı

DAKKA - Bangladeş'te bugün öğle saatlerinde güneşin etrafından görünen yuvarlak çizgiler ülkedeki vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Yaşanan ilginç güneş manzarası izleyenleri şaşırttı.

Güney Asya ülkesi olan Bangladeş'in kuzey bölgesinde bugün güneşin etrafında gökkuşağına benzeyen bir yuvarlak gözlemlendi. Daha sonra ülkenin her tarafından da gözlemlenen bu ilginç güneş, vatandaşların merakını uyandırdı. Ay ve güneşin tutulmasını gören ancak böyle bir şey daha önce görmeyen vatandaşlar evlerinden çıkarak ilginç güneşini kadrajladı. Vatandaşların çektiği fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşınca kısa bir sürede ülke gündemine oturdu.

Bangladeş'te gözüken ilginç güneşini gören vatandaşlar, konuyu daha anlayabilmek için hemen araştırmayı da başladı. Yapılan araştırmada, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre güneşin etrafında gözüken bu durumun 'Halo' olduğunu öğrenildi. Türkçe adıyla da 'Hale' denilen güneşin etrafında görünen bu şey genellikle bölgede yağmur, şimşek ve fırtına olacağı anlamına geliyor. Genellikle, buz kristalleri taşıyan yüksek bulutlar, fırtına öncesinde bu halde görüldükten, yaklaşık 24 saat içinde görüldüğü bölgede fırtına bekleniyor. Bazen ayın etrafında da gözükebilen bu durum zaman zaman ortaya çıkmasına rağmen herkes tarafından görülemiyor. Bu durum, her zaman çıplak gözle göremediği için kimi hayatta ilk defa görmüş oluyor.

Öte yandan, Bangladeş'te çıkan bu ilginç güneşin manzarası yaklaşık 1 saat sonra yok oldu.

- Bangladeş'te ilginç güneş manzarası herkesi şaşırttı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Bangladeş'te ilginç güneş manzarası herkesi şaşırttı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İdlib'de roketli saldırı sonucu iki askerimiz şehit oldu Haberler
İdlib'de roketli saldırı sonucu iki askerimiz şehit oldu
Gün gün nasıl ortaya çıkıyor? İşte koronavirüs semptomlarının seyri Haberler
Gün gün nasıl ortaya çıkıyor? İşte koronavirüs semptomlarının seyri
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi Haberler
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
ABD, korona alarmını 4. seviyeye yükseltti: Ülkeye dönün Haberler
ABD, korona alarmını 4. seviyeye yükseltti: Ülkeye dönün
Tedbirlere uyulmayan Avrupa kentinde gençler korona partisi verdi Haberler
Tedbirlere uyulmayan Avrupa kentinde gençler korona partisi verdi
Görüntüler Avrupa'nın göbeğinden! Vatandaşlar marketleri yağmalıyor Haberler
Görüntüler Avrupa'nın göbeğinden! Vatandaşlar marketleri yağmalıyor
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Fahrettin Koca Mustafa Sandal
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Futbol Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: - Bangladeş'te ilginç güneş manzarası herkesi şaşırttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 23:44:39. #1.14#
title