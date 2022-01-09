Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı - Haberler
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Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

COX'S Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kamp alanında yangın çıktı.

COX'S Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kamp alanında yangın çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yaklaşık 21 bin Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu 16 numaralı kamp alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

TİKA'nın yardım dağıtım alanı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) barınmaları için Müslümanlara tahsis ettiği bambu evlerin de bulunduğu bölgedeki yangına müdahale ediliyor.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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