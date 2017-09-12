Bangladeş'te Arakan İçin Protesto

Bangladeş muhalefet partisi olan Bangladeş Cemaati İslami tarafından Arakan'da yapılan çatışma ve katliama karşı dün protesto gösterisi düzenlendi.



Bangladeş Cemaati İslami parti üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştiren protestoda, Myanmar'da Müslümanlara yönelik süren şiddete karşı sloganlar atıldı. Cemaati İslami Genel Merkezinin çağrısıyla her ilde düzenlenen protestodan sonra konuşmacılar Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıları büyük nefretle kınadı.



Bangladeş'in Chittagong şehrinde yapılan protesto gösterilerinden sonra Cemaati İslami Chittagong Bölge Sekreteri Nazrul İslam, "Aung San Suu Kyi ve Myanmar ordusu tarafından Müslüman kardeşlerimize yönelik yapılan katliamı büyük nefretle kınıyoruz. Arakan'da yeni doğan çocuklar öldürülüyor. Kadınlara tecavüz ediliyor. Binlerce ev ateşe verildi. Cesetler artık su yüzüne çıkmaya başladı. Müslümanlara yapılan bu saldırıya karşı artık Türkiye ve Endonezya gibi tüm dünya uyanmalı" dedi.



Konuşma sırasında Bangladeş hükümetine de seslenen Nazrul İslam, "Rohingyalı Müslümanlar bizim kardeşlerimizdir. Onları bizlerin savunması gerek, tüm ihtiyaçlarını karşılayın" şeklinde konuştu.



Öte yandan, 25 Ağustos'tan beri Myanmar'da devam eden çatışmadan kaçan yaklaşık 3 milyon Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. - DAKKA