GAZİANTEP - Bangladeş'in Gaziantep fahri konsolosu Erdal Salih Özdemir oldu

GAZİANTEP (AA) - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Gaziantepli iş insanı Erdal Salih Özdemir'e fahri konsolosluğu için görev mektubu verdi.

Mannan, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Özdemir'i tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğine inandığını söyledi.

Türkiye ile Bangladeş arasında yoğun iletişimin bulunduğunu ifade eden Mannan, "Fahri konsolos bizim için sadece hükümetlerle iş adamları arasında değil, iki ülke halkı arasında da bir köprü görevi görmektedir. Her iki ülke de laik anlayışa sahip Müslüman çoğunluklu nüfusa, kültürel ortaklıklara ve köklü tarihi ilişkilere sahiptir. Her iki ülke de İslam İşbirliği ile D-8 Ekonomik İşbirliği teşkilatlıları üyesidir." dedi.

Gelecekte her iki ülkenin şirketleri arasındaki işbirliği ve ticaret hacminin iki katına çıkarılacağına inandığını ifade eden Mannan, şunları kaydetti:

"Uzun süredir iyi bir iş geliştirme süreci yaşıyoruz ancak yine de bunu henüz yeterli görmüyorum çünkü iki ülke arasında daha fazla keşfedilecek potansiyel olduğuna inanıyorum. Pandemi döneminde bile 1 milyar dolara yakın ticaretimiz olduysa, daha fazla çabayla yakın gelecekte 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olabileceğimizi düşünüyorum. 2 milyar dolar ulaşılması imkansız bir rakam değil. Özellikle savunma alanındaki işbirliğimizin her geçen gün daha da güçlendiği düşünülecek olursak."

Özdemir ise Gaziantep adına böyle bir göreve layık görülmekten dolayı onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Gaziantep'in başta sanayi olmak üzere kültür, turizm ve gastronomi alanında büyük bir şehir olduğuna işaret eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Bangladeş ile arasındaki kültürel ve ticari alanda önemli iş birliklerine sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle Gaziantepli sanayicilerin Bangledeş ile çok güçlü ticari bağları bulunuyor. İki ülkenin ticari bağlarını daha da güçlendirmek için Bangladeş Halk Cumhuriyeti'nin bir temsilcisi olarak elimden gelen tüm gayreti göstereceğim."

Konuşmaların ardından Mannan, Özdemir'e görevlendirme mektubunu taktim etti.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve kentteki sanayiciler katıldı.