Bangladeş'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Protesto gösterisine katılanlardan görüntüler Grubun sloganlar atması Bangladeş'in başkenti Dakka'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu DAKKudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.
Protesto gösterisine katılanlardan görüntüler
Grubun sloganlar atması Bangladeş'in başkenti Dakka'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu DAKKudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Md. Kamruzzaman