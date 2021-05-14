Bangladeş'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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Bangladeş'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Md. Kamruzzaman - Haberler | Güncel

Protesto gösterisine katılanlardan görüntüler Grubun sloganlar atması Bangladeş'in başkenti Dakka'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu DAKKudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Protesto gösterisine katılanlardan görüntüler

Grubun sloganlar atması Bangladeş'in başkenti Dakka'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu DAKKudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Bangladeş'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Bangladeş'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Bangladeş'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Bangladeş'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Md. Kamruzzaman

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