Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yüz yüze eğitime 20 Eylül'de başlanması planlanıyor
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yüz yüze eğitime 20 Eylül'de başlanması planlanıyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yüz yüze eğitime 20 Eylül'de başlanması planlanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, yüz yüze eğitime 20 Eylül'de başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, yüz yüze eğitime 20 Eylül'de başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Özdemir, Merkez Yerleşke'de düzenlenen basın toplantısında, yeni eğitim-öğretim dönemi için heyecanlı olduklarını söyledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde pek çok üniversiteden önce uzaktan eğitime geçtiğini anımsatan Özdemir, "Bu dönem, hem öğrenciler hem de akademisyenler için başarılı bir şekilde sürdürüldü ve uygulamalı eğitimler konusunda sıkıntı yaşanmadı. Yeni eğitim-öğretim dönemi, 20 Eylül'de yüz yüze eğitim ile başlayacak." dedi.

Üniversitede 9 olan fakülte sayısının 10'a yükseldiğini, İslami İlimler Fakültesi hariç tüm fakültelerde öğrenci alımı olacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Üniversitedeki 9 meslek yüksekokulundan 8'i öğrenci alımına başlayacak. Bunun yanı sıra 4 enstitü, 19 uygulama ve araştırma merkezi ile üniversite, her geçen gün büyüyüp gelişiyor. Bu dönem, 6'sı ön lisans, 6'sı lisans olmak üzere 12 yeni bölüm ve programla şu an 15 bin olan öğrenci sayısı, yeni eğitim-öğretim yılında 19 bine yükselecek. Uluslararası öğrenci sayısında da artış bekliyoruz. Şu an 1750 uluslararası öğrenciye ilave olarak, yeni dönemde 400 yeni uluslararası öğrenci kabulü planlanıyor. Böylece yeni eğitim-öğretim döneminde uluslararası öğrenci sayısının 2 bin 100 olmasının öngörüyoruz."

Öğrenci artışına paralel olarak doğacak yurt ihtiyacını da düşündüklerini aktaran Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu ile görüşülerek, 2 bin yataklı yeni yurt yapımı projesi onaylandı. Yurt inşaatının kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyoruz. Merkez Yerleşke'de öğrencilerin hoşça vakit geçireceği yeşil alanlardan oluşan rekreasyon projeleri de devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Özdemir, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının arka tarafında yer alan yerleşkedeki 90 dönümlük arazide, mevcut hastaneden daha büyük, 400 yataklı hastane ek hizmet binası ve öğrencilerin eğitim-öğretimi için derslikler, laboratuvarlar ile akademisyen odalarından oluşan bina için proje hazırlıklarının tamamlandığını sözlerine ekledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yüz yüze eğitime 20 Eylül'de başlanması planlanıyor
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yüz yüze eğitime 20 Eylül'de başlanması planlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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