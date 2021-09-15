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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yeni akademik yıl 4 Ekim'de başlayacak

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yeni akademik yıl 4 Ekim'de başlayacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılına 4 Ekim'de başlayacak.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılına 4 Ekim'de başlayacak.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, yaptığı açıklamada, her yıl üniversiteyi Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü olan 17 Eylül'de açtıklarını belirtti.

Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizdeki bütün üniversiteler, yeni eğitim yılını genellikle 27 Eylül-4 Ekim tarihlerindeki bir günde başlatıyor. Biz de buna uyarak, bu yıl için, 17 Eylül'de yapacağımız bir törenin ardından yeni eğitim öğretim dönemini 4 Ekim'de başlatacağız. Yeni öğretim yılı için açtığımız kontenjanların doluluk oranı yüzde 85'tir. Ayrıca 2 ek öğrenci yerleştirme süreci de sürüyor. Bu öğretim yılında öğrenci sayımızın 19 bini bulacağını tahmin ediyorum."

Geçen yıl üniversitelerinde 63 ülkeden 1750 yabancı öğrencinin yer aldığını aktaran Özdemir, "2021-2022 eğitim yılında ise 70'in üzerinde ülkeden gelecek öğrencilerle yabancı öğrenci sayımızın 2 bin 100'e ulaşacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Özdemir, geçen dönem yabancı öğrencilerden 500'ü aşkınının Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla Türkçe öğrendiğini kaydetti.

Yeni eğitim öğretim yılında, yüz yüze derslerin yanı sıra online dersler de verileceğini bildiren Özdemir, "Yüksek Öğretim Kurulunun kararına göre, üniversitelerde derslerin yüzde 40'ı online sistemiyle verilebilir. Öğretim üyelerimize YÖK'ün bu kararını da duyurduk." açıklamasında bulundu.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
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