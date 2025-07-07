Bandırma Füze Kulübü gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bandırma Füze Kulübü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bandırma Füze Kulübü konusu, özeti ve Bandırma Füze Kulübü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bandırma Füze Kulübü filminin detayları…
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BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, karşılarına çıkan bütün engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran bir grup Bandırmalı gencin hikayesini anlatıyor. 1950'li yıllarda ABD ve Sovyetler Birliği başta olmak üzere birçok ülkede, uzayın bilinmezliğini aydınlatmak için zorlu bir mücadele başlar. SSCB, 1957'de Sputnik'le uzaya ilk roketi gönderir ve hemen ardından ABD de harakete geçer. Bandırmalı gençler ise Sputnik'ten aldıkları ilhamla, maddi imkanları veyahut devlet desteği dahi olmadan Bandırma Füze Kulübü'nü kurarlar.
BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Alina Boz - Leyla
Deniz Can Aktaş - Umut
Erkan Kolçak Köstendil - Necati
Görkem Sevindik - Öğretmen Kemal
Aslı Bekiroğlu - Zehra
Öykü Gürman - Öğretmen Nurgül
Bülent Alkış - Mehmet
Mustafa Konak - Çocuk Umut
Atay Yıldız - Hasan
Tolga Canbeyli - Mustafa
Altan Erkekli - Belediye Başkanı Hüsnü Şendil
Ahmet Saraçoğlu - Yarbay Halit Eşref
Gökhan Yıkılkan - Deli Yusuf
Bahtiyar Engin - Okul Müdürü Mahmut Demir
Nizam Namidar - Tahsin
Kayra Orta - Çocuk Leyla
BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Bursa'nın Mudanya ilçesinde başlayıp, Bandırma'da devam etti.
Büyük bir başarının anlatıldığı film, gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek çekildi.