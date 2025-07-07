Bandırma Füze Kulübü gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bandırma Füze Kulübü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bandırma Füze Kulübü filmini izleyecek olanların merak ettiği Bandırma Füze Kulübü konusu nedir, Bandırma Füze Kulübü oyuncuları kimler ve Bandırma Füze Kulübü özeti gibi konuları inceliyoruz.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, karşılarına çıkan bütün engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran bir grup Bandırmalı gencin hikayesini anlatıyor. 1950'li yıllarda ABD ve Sovyetler Birliği başta olmak üzere birçok ülkede, uzayın bilinmezliğini aydınlatmak için zorlu bir mücadele başlar. SSCB, 1957'de Sputnik'le uzaya ilk roketi gönderir ve hemen ardından ABD de harakete geçer. Bandırmalı gençler ise Sputnik'ten aldıkları ilhamla, maddi imkanları veyahut devlet desteği dahi olmadan Bandırma Füze Kulübü'nü kurarlar.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Alina Boz - Leyla

Deniz Can Aktaş - Umut

Erkan Kolçak Köstendil - Necati

Görkem Sevindik - Öğretmen Kemal

Aslı Bekiroğlu - Zehra

Öykü Gürman - Öğretmen Nurgül

Bülent Alkış - Mehmet

Mustafa Konak - Çocuk Umut

Atay Yıldız - Hasan

Tolga Canbeyli - Mustafa

Altan Erkekli - Belediye Başkanı Hüsnü Şendil

Ahmet Saraçoğlu - Yarbay Halit Eşref

Gökhan Yıkılkan - Deli Yusuf

Bahtiyar Engin - Okul Müdürü Mahmut Demir

Nizam Namidar - Tahsin

Kayra Orta - Çocuk Leyla

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Bursa'nın Mudanya ilçesinde başlayıp, Bandırma'da devam etti.

Büyük bir başarının anlatıldığı film, gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek çekildi.