Bandırma'da yoğun sis - Haberler
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Bandırma'da yoğun sis

İhlas Haber Ajansı, Ömer Turan - Yerel
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Bandırma'da yoğun sis Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

BALIKESİR (İHA) - Bandırma'da yoğun sis

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bandırma'yı etkisi altına alan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oluyor. Sabah başlayan etkili sisten dolayı Yenikapı-Bandırma, Bandırma- Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken, yük gemileri liman açıklarında bekletiliyor. Sis sebebiyle limanda yükleme ve boşaltma çalışmalarında zaman zaman aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Balıkçı teknelerinin denize açılmalarına izin verilmiyor. Aşırı sis yüzünden bazı sürücüler kamyonlarını tır parkına çekerek sisin kalkmasını bekliyor. Sis sebebiyle karayolundaki araçlar sis lambalarını yakarak ilerliyor. Meteoroloji yetkililerince yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinde de sisin etkili olmasının beklendiği belirtildi

Bandırma'da yoğun sis

Bandırma'da yoğun sis

Bandırma'da yoğun sis

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Yerel

Balıkesir, Yenikapı, Yerel, Haberler

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