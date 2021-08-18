Bandırma'da yarıda kalan "Son Kurşun Anıtı Projesi" tamamlanacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yıllar önce başlatılan ve yarıda kalan "Son Kurşun Anıtı Projesi" için yeniden çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yıllar önce başlatılan ve yarıda kalan "Son Kurşun Anıtı Projesi" için yeniden çalışma başlatıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bandırma Şubesince tekrar gündeme getirilen proje tamamlanacak. Bu kapsamda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ilçede incelemelerde bulundu.

Derneğin Bandırma Şube Başkanı Ecevit Karakoyun, konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Ayyıldız Tepe mevkisinde bulunan Son Kurşun Anıtı Projesi'nin tamamlanmasıyla, bölgede bulunan şehit mezarlarının yerlerinin tespit edilerek koruma altına alınması sağlanacak. Ayrıca bölgede yapılması planlanan kurtuluş yolu, seyir terası, açık hava müzesi, kafeterya ve otoparkı ile bölgeye yılda 2 milyon ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse