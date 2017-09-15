Bandırma'da İşletmeye Aldığı İlk Ges'in Ardından

Enerjisa Üretim güneş enerjisi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

Yerli ve yenilenebilir enerji portföyüyle milli kaynakların kullanımını önceliklendiren Enerjisa Üretim, Karabük'te devreye aldığı 7 megavatlık güneş enerjisi santraliyle yılda 5.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretecek

Toplam 3.600 MW'lık kurulu gücüyle Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik üretim portföyüne sahip olan Enerjisa Üretim, güneş enerjisi yatırımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay ilk güneş enerjisi santralini (GES) Bandırma'da işletmeye alan Enerjisa Üretim, ikinci güneş enerjisi santralini Karabük'te devreye aldı. Milli ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik veren Enerjisa Üretim, yaklaşık 6,5 milyon dolarlık yatırımla 3 ayda tamamladığı Karabük GES ile güneş enerjisine dayalı üretim gücünü 9 megavata çıkarmış oldu.

7 megavat kurulu güce sahip Karabük GES, yılda toplam 11,4 GWh elektrik üreterek 5.000 hanenin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak.

KARABÜK'TEKİ EN BÜYÜK GES YATIRIMI

Bandırma'da devreye aldıkları ilk güneş enerjisi santralinden kısa bir süre sonra ikinci güneş enerjisi santralini işletmeye alan Enerjisa Üretim, yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. Bölgeye yapılan en büyük GES yatırımı olan Karabük GES, Türkiye'nin elektrik üretiminde milli kaynakların kullanımı hedefine katkıda bulunmaya devam edecek. Enerjisa Üretim, güneş enerjisine yatırım yapmaya devam edecek.

Avrupa ve diğer dünya devletlerine göre ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli ve yıllık güneşlenme süresi oldukça yüksek. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası'na (GEPA) göre ülkemizde, yıllık toplam güneşlenme süresi 2737 saat ve ortalama toplam gelen güneş enerjisi miktarı ise 1527 kWh/m²yıl. Türkiye, konumu itibariyle güneş enerjisi için Avrupa'da İspanya'dan sonra en verimli ülkelerden bir tanesi. Dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artmaya devam ediyor ve Enerjisa Üretim'in de bu alanda yaptığı yatırımlar devam ediyor.

