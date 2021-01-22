Bandırma'da engellilere özel kamp inşa ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bandırma'da engellilere özel kamp inşa ediliyor

22.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:54
Bandırma'da engellilere özel kamp inşa ediliyor

Bandırma Belediyesi Erdek'e bağlı Tatlısu Mahallesi'nde engelli vatandaşlar için kamp yapıyor.

Bandırma Belediyesi Erdek'e bağlı Tatlısu Mahallesi'nde engelli vatandaşlar için kamp yapıyor.

Konuyla ilgili gazetecileri bilgilendiren Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Engelli kardeşlerimizin engelsiz şekilde denize girebileceği, aileleriyle birlikte konaklayabilecekleri ve sosyal yaşamın içinde olabilecekleri tesislerimizi bir an önce hizmete açmak için çalışıyoruz. Kampta butik otel, bungalov tipi 9 ev, kafeterya, ve yaşam alanları olacak. Kamp engelliler dışında, Bandırmalı hemşerilerimize, belediye çalışanlarımıza da hizmet verecek." dedi.

Tosun yaz aylarında bungalov tipi evler ile kafeteryayı kullanıma sunabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Konya Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bandırma'da engellilere özel kamp inşa ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 15:55:37. #1.15#
title