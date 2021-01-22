Bandırma'da engellilere özel kamp inşa ediliyor

Bandırma Belediyesi Erdek'e bağlı Tatlısu Mahallesi'nde engelli vatandaşlar için kamp yapıyor.

Bandırma Belediyesi Erdek'e bağlı Tatlısu Mahallesi'nde engelli vatandaşlar için kamp yapıyor.

Konuyla ilgili gazetecileri bilgilendiren Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Engelli kardeşlerimizin engelsiz şekilde denize girebileceği, aileleriyle birlikte konaklayabilecekleri ve sosyal yaşamın içinde olabilecekleri tesislerimizi bir an önce hizmete açmak için çalışıyoruz. Kampta butik otel, bungalov tipi 9 ev, kafeterya, ve yaşam alanları olacak. Kamp engelliler dışında, Bandırmalı hemşerilerimize, belediye çalışanlarımıza da hizmet verecek." dedi.

Tosun yaz aylarında bungalov tipi evler ile kafeteryayı kullanıma sunabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen