Bandırma'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesi Kaymakamı Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Tolga Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Aksakal, gazetecilerin kamu hizmeti yaptığını, önemli bir misyonun sahipleri olduklarını söyledi.

Aksakal, "Gazeteciler toplumu ve kamuoyunun hızlı bir biçimde bilgilendirirler ve kamu hizmeti verirler. Bandırma'da aktif bir gazetecilik yapılıyor. Gazeteci arkadaşlarımızı kutluyorum. 2022 yılının Bandırma'ya, ülkemize ve dünyaya güzel haberler ve iyilikler getirmesini diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Tolga Tosun ise "Biz basınla, basında çalışan kardeşlerimizle bir arada olup Bandırma'nın temel sorunları üzerine çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bir aile gibi Bandırma'yı yönetmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Güney Marmara Medya Çalışanları Derneği, hayatını kaybeden gazeteciler için Barış Manço Kültür Merkezi yanında lokma dağıttı.

Etkinliğe, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Belediye Meclisi üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı Ali Osman Ata, burada yaptığı açıklamada, "Bandırma'da bugüne kadar gazetecilik mesleğine büyük emekler vermiş, Bandırma'nın yetiştirdiği önemli gazeteci büyüklerimiz oldu. Onları bugün bir kez daha rahmet ve özlemle anıyoruz. Bugün de dernek olarak onların ruhu için yaptığımız lokma hayrında emanetlerine sahip çıktığımızı bir kez daha söylemek istiyorum." diye konuştu.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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