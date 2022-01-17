Bandırma Belediyesinden sınava girecek öğrencilere lokma ikramı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma Belediyesinden sınava girecek öğrencilere lokma ikramı

Bandırma Belediyesinden sınava girecek öğrencilere lokma ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi ve Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle Bandırma'da final sınavına girecek tüm öğrencilere lokma ikramında bulunulmaya başlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi ve Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle Bandırma'da final sınavına girecek tüm öğrencilere lokma ikramında bulunulmaya başlandı.

Onyedi Eylül Üniversitesi'nin merkez yerleşkesinde başlatılan uygulama çerçevesinde bu hafta final sınavlarına girecek olan üniversite öğrencilerine bir hafta boyunca lokma ikramında bulunulmaya başlandı. Üniversite öğrencileri sabah okullarına geldiklerinde sınav öncesinde kendilerine ikram edilen sıcacık lokmaları yiyerek Bandırma Belediyesi ve Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne duyarlı davranışları için teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesinden sınava girecek öğrencilere lokma ikramı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bandırma Belediyesi, Üniversite, Balıkesir, Eylül, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title