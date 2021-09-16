Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek - Haberler
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Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Güncel

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek Bandırma 17 Eylül Üniversitesi; Hastavuk firması ile protokol imzaladı.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek

BURSA - Bandırma 17 Eylül Üniversitesi; Hastavuk firması ile protokol imzaladı. Protokol neticesinde üniversitenin tüm mühendislik bölümü öğrencileri; şirkette stajlarını yaparken, akademisyenlerle de AR-GE alanında bilgi alışverişi sağlayacaklar.

HasTavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi arasında Araştırma Geliştirme işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında firma çalışanları ve akademisyenler arasında bilgi akışı sağlanırken, üniversitenin o alanında okuyan öğrenciler de HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek. AR-GE faaliyetleri kapsamında akademisyenler ve öğrencilerin kümesler, kuluçkahane, kesimhane, yem fabrikası gibi alanlara ziyaretlerde bulunması ve gerekli çalışmalar için zemin hazırlanması hedefleniyor. Ayrıca üniversite firma arasında sempozyum, kongre, çalıştaylar planlanıyor.

Şirketin Susurluk Beyaz Et Üretim Tesisi'nde Genel Müdür Şahin Aydemir ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir arasında imzalanan protokol töreninde, üniversiteden akademisyenler ve firmanın arge ve kurumsal iletişim yöneticileri de hazır bulundu.

Öğrenciler yaşayarak öğrenecek

Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Bandırma 17 Eylül Üniversitemiz, üniversitelerimizin içinde genç enerjisi ile beraber hızlı gelişim gösteriyor. Biz Balıkesir Susurluk'ta bulunan tesislerimiz ile üniversitemizin fiziken yakın olduğu gibi ilişkilerimizde de yakın olma arzusu içinde olduk. Onların da bilimle ilgili yaptığı gelişmeleri birlikte sektörel çalışmalarla güçlendirme arzusu içindeyiz. İmzaladığımız protokol neticesinde, hem yetişen gençlere örnek olurken, hem de ekonomimize nasıl artı değer katacağımızı düşüneceğiz" dedi.

Öğrencilerin bu protokolden nasıl faydalanacaklarını da belirten Şahin Aydemir, "Öğrenciler bu araştırmaların içinde bire bir bulunma fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca eğitimlerinin son yılında belli dönem işletmelerimizde çalışarak, fiilen hayatın içinde olup görecekler. Mesleki tecrübeleri artmış olacak ve pratik içinde teknolojiyi kullanacaklar" şeklinde konuştu.

AR-GE başta olmak üzere ilgili departmanlarda projeler üretilecek

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de, protokolle birlikte üniversitenin akademisyenleri ve öğrencilerinin kendi alanlarında firma ile işbirliği içinde olabileceklerinin altını çizerek, "Aynı zamanda HasTavuk bizim öğrencilerimiz için güzel bir uygulama sahası olmuş olacak. Yakın zamanda üniversitemizin tüm birimleri 3+1 dediğimiz uygulamalı eğitim sistemine geçti. Dolayısıyla Susurluk ve Bandırma'da bazı birimlerimiz kendi alanlarında faaliyetlerine devam ediyorlar. Biz öğrencilerimizin bir kısmını 3+1 kapsamında bir dönem boyunca staj yapmalarını istiyoruz. Bu yönde talebimizi de ilettik. Aynı zamanda konu ile ilgili öğretim elemanlarımız da burada AR-GE departmanı başta olmak üzere ilgili bölümlerde birçok açıdan işbirliği içinde olarak projeler yapacaklar diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek
İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Son Dakika Haberleri
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