Banaz'daki başarılı öğrencilere kaymakamdan teşekkür

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, ilçede Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencilerle buluştu.

Banaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya Banaz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kaynak, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Çağlar, sınavda başarı sağlayan ve iyi okullara yerleşmeye hak kazanan öğrencilere hedeflerinin büyük olmasını ve istedikten sonra başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını ifade etti.

Özellikle bu azimlerinin devam etmesi için aileleri ve öğretmenleri göreve çağıran Kaymakam Çağlar, "Çocuklarınıza destek çıkın, çok sıkmayın, çok da serbest bırakmayın. Bir öğrencinin başarılı bir birey olabilmesi için aile içinde de günlük hayatında da okulda da disiplin ve kurallarının olmasıdır. Çocuklar sizin için en önemlisi bu azimle yolunuza devam etmeniz. Hedeflerinizi daima yüksek tutun, yurtdışında burslu okulları kazanmanın yollarına bakın. Çok çalışın ve İngilizce'yi konuşabilecek şekilde öğrenin" dedi.

Özellikle merkez öğrencilerden ziyade köy okullarındaki öğrencilerin başarı göstermesinin gurur verici olduğunun altını çizen Kaymakam Çağlar, öğrencilerle tek tek tanışarak hedeflerini öğrendi. Son olarak öğrenci, veli ve öğretmenlerle toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA