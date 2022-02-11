Banaz'da küçükbaş hayvan pazarı çiçek hastalığı nedeniyle kapatıldı - Haberler
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Banaz'da küçükbaş hayvan pazarı çiçek hastalığı nedeniyle kapatıldı

AA, Orhan Sunal - Güncel
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Banaz'da küçükbaş hayvan pazarı çiçek hastalığı nedeniyle kapatıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görülmesinden dolayı hayvan pazarı kapatıldı.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görülmesinden dolayı hayvan pazarı kapatıldı.

Banaz Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Kaya, yaptığı açıklamada ilçe merkezi ve köylerde küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı sebebiyle cumartesi günleri İslam Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarının küçükbaş bölümünün geçici süre ile kapatıldığını duyurdu.

Aynı gün kurulan büyükbaş bölümünün ise açık olacağı da belirtildi.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Hakan Kaya, Veteriner, Banaz, Uşak, Güncel, Haberler

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