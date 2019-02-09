Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç: "Beka İçin İstikrar, Cumhur İçin Milli Karar"

Balıkesir'in MHP'li Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, görev süresi boyunca Balya'da 50 yılda yapılmayanları hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Kılıç, ittifak ile ilgili konuşarak, "Balya'da Osman Kılıç, Büyükşehirde Yücel Yılmaz. Beka için istikrar, cumhur için milli karar" yorumunda bulundu.

Balıkesir'in tek MHP'li Belediye Başkanı olan Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, görev süresini İHA'ya değerlendirdi. Sözlerine '50 yılda yapılmayanlar son dönemde hayata geçti' diyerek başlayan Osman Kılıç, seçim gündemini dair detayları paylaştı. Başkan Kılıç, "Balya 30 Mart 2014'de halkın yüzde 39.6'sı bize görev verdi. Geride dolu dolu 5 yıl bıraktık. Hiç bir insanı ayırmadan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı taşıdığımız sorumluluk bilinci ile Balya'da son 50 yılda yapılmayanları yaptık. Bir aile olduk. Geride 5 yıl bıraktık. Balya Belediyesi Türkiye'ye örnektir. Her vatandaşını aynı gözle görerek, gerek hizmette gerek istihdamda eşit davranmıştır. Bu anlamda da Türkiye'ye örnektir. Başkanlık yan gelip yatma yeri değildir. Gelecek 5 yılda bu temponun da üzerine çıkacağız. Biz kendimizle yarışır hale geldik. Balya Belediyesi Süper Lig'e çıkmıştır. Hedef ise Şampiyonlar Ligi'dir" dedi.

Başkan Kılıç, Balya'da ki başarıda gizli kahramanların da rolü olduğunu söyleyerek ekibine teşekkür etti. Kılıç, "Siyaseten kendime hedef koymasını da severim. Bu başarının gizli kahramanları var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda bir çok belediyenin yapamadığını yaptık. Kalfalık döneminde bu hizmetleri katlamanın derdindeyiz. Balya bir madencilik bir hayvancılık şehridir. 2014'de iki mahalleye hizmet veren Balya, büyükşehir ile birlikte 46 mahalleye hizmet eder hale geldi. Eksikler mutlaka var. Balya Belediyesi tarihinde ilk kez iktidarın gücünü de arkasına almıştır bu ittifak ile. Cumhur ittifakı, bizim gözümüzde şahısların makamı üzerine kurulan bir ittifak değildir. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır mantığı ile kurulan bir ittifaktır. Ülkemizin bir beka sorunu vardır. Çanakkale Geçilmez destanını yazan, 15'liklerin yazdığı destana bütün ülke katkı sağlamıştır. Bugün de Balya'dan gereken katkıyı sağlayacağız. Balya'da Osman Kılıç, Büyükşehirde Yücel Yılmaz. Beka için istikrar, cumhur için milli karar şeklinde çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA