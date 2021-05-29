BALON BALIĞI, ŞİMDİ DE ADRASAN SAHİLİ'NDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BALON BALIĞI, ŞİMDİ DE ADRASAN SAHİLİ'NDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kızıldeniz'den gemilerin balans suyuyla Akdeniz'e gelip yerleşen balon balığı, şimdi de Adrasan Sahili'nde görüntülendi.

Kızıldeniz'den gemilerin balans suyuyla Akdeniz'e gelip yerleşen balon balığı, şimdi de Adrasan Sahili'nde görüntülendi.

Alanya, Kemer, Lara Plajı'nın ardından yaklaşık 100 kilometrelik alan içinde yine sığ sularda karaya çıkmaya ramak kalan zehirli balık, tatilcileri korkuttu.

İstilacı türler arasında yeralan ve Kızıldeniz'den yük gemilerinin balans suyuyla Akdeniz'e geçen zehirli balon balığı, bu kez Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi sahilinde görüntülendi. Geçen haftalarda Alanya, Kemer ilçeleri plajlarında sığ suya kadar gelen ve boyları 50 santime ulaşan balon balığı, bu kez Adrasan Plajı'nda tatilciler tarafından farkedildi. Yaklaşık 3 kilo ağırlığa kadar ulaşan balon balığı, neredeyse karaya çıkmaya ramak kala geri döndü. O anları plajda güneşlenen tatilciler ile çocuklar farketti ve cep telefonuyla görüntüledi. Diş yapısı ile kola kutularını parçalayan ve siyanürden 1200 kat daha zehirli olan balon balığı tatilcileri korkuttu. Deniz suyununu 23 derece olmasına rağmen kimse suya girmedi, güneşlenmeyi tercih etti. Çocukların, "Zehirli, çok tehlikeli" sözleri kamera kayıtlarına da yansıdı.

BALON BALIĞI, ŞİMDİ DE ADRASAN SAHİLİ'NDE
BALON BALIĞI, ŞİMDİ DE ADRASAN SAHİLİ'NDE
BALON BALIĞI, ŞİMDİ DE ADRASAN SAHİLİ'NDE
BALON BALIĞI, ŞİMDİ DE ADRASAN SAHİLİ'NDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Libya açıklarında boğulan iki göçmen çocuğun kıyıya vuran cansız bedeni vicdanları yaraladı
Libya açıklarında boğulan iki göçmen çocuğun kıyıya vuran cansız bedeni vicdanları yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Antony Blinken Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BALON BALIĞI, ŞİMDİ DE ADRASAN SAHİLİ'NDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 14:02:39. #1.16#

title