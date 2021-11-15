ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in şehrimize kazandırdığı ve Eskişehir'in en çok ziyaret edilen müzelerinden bir olan Balmumu Heykeller Müzesi koleksiyonuna 13 yeni heykel ekledi.

Müzeye eklenen yeni heykellerin arasında Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar, usta oyuncu İlyas Salman, şarkıcı ve söz yazarı Candan Erçetin, gazeteciler Özlem Gürses, Ertuğrul Özkök, bilim insanı-giyilebilir kalp pilinin mucidi Canan Dağdeviren, orkestra şefi Musa Göçmen, operatör-ürolog-akademisyen Prof. Dr. Ali Rıza Kural, iş insanı Hüsnü Özyeğin, cam sanatçısı Ekrem Özen, Mudo'nun kurucusu Mustafa Taviloğlu'nun heykelleri yer aldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın balmumu heykelleri de Balmumu Heykeller Müzesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Pandemi sebebiyle 2021 yılında Ocak- Haziran aylarında ziyarete kapalı olduklarını belirten Balmumu Heykeller Müzesi yetkilileri, "Normalleşme kuralları ile birlikte Haziran ayında kapılarımızı ziyarete açabildik. Haziran ayından bu yana 100 binin üzerinde misafirimizi müzemizde ağırladık. Yeni heykellerimize de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Tüm ziyaretçilerimize müzemize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz" dediler.

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