Balkondan kar yağışına bakmaya çıkan çift hayatlarının şokunu yaşadı - Haberler
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Balkondan kar yağışına bakmaya çıkan çift hayatlarının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı, Enderhan Öz - Genel
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Balkondan kar yağışına bakmaya çıkan çift hayatlarının şokunu yaşadı Kırşehir'de yaşayan öğretmen çift, kar yağışına bakmak için evlerinin balkonuna çıktıklarında sokakta domuz sürüsü gördü.

KIRŞEHİR (İHA) - Balkondan kar yağışına bakmaya çıkan çift hayatlarının şokunu yaşadı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yaşayan öğretmen çift, kar yağışına bakmak için evlerinin balkonuna çıktıklarında sokakta domuz sürüsü gördü.

Yaşadıkları durumu anlatan Alper Şahin, eşiyle otururken kar yağıp yağmadığını kontrol ettiklerini ve domuz sürüsü gördüklerini söyledi. Şahin, "Eşimle birlikte oturuyorduk. Eşime kar yağıp yağmadığını kontrol etmesini söyledim. Camdan eşim kar yağışını kontrol ettiğinde bir anda şehir merkezinde 10-11 domuzun olduğunu gördük ve bu durum bizi çok etkiledi" dedi.

Bir gün önce dışarıda olduklarını ve kar yağışının keyfini çıkardıklarını anlatan Şahin, "Biz o saatlerde dışarıda olsaydık ve domuz sürüsü ile karşılaşsaydık bu durum bizi çok etkilerdi. İyi ki karşılaşmadık. Yetkililer bu duruma önlem almalılar" ifadelerini kullandı. Aç kalan domuz sürüleri ise şehir merkezine en yakın mahallelerden Hızır Ağa Mahallesi'nde görüldü.

Balkondan kar yağışına bakmaya çıkan çift hayatlarının şokunu yaşadı

Balkondan kar yağışına bakmaya çıkan çift hayatlarının şokunu yaşadı

Balkondan kar yağışına bakmaya çıkan çift hayatlarının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Genel

Alper Şahin, Kırşehir, kar, Genel, Yerel, Haber

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