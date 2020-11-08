Balkondan düşüp görme yetisini kaybeden Mohammed, hayata tutundu

ESKİŞEHİR'de, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek kafatası kırılan, beyninde ezilme, kanama meydana gelen ve görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Mohammed Bokkus, 23 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

ESKİŞEHİR'de, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek kafatası kırılan, beyninde ezilme, kanama meydana gelen ve görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Mohammed Bokkus, 23 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Küçük Mohammed'in nörolojik takipleri yapılarak, fizik tedavi sürecine başlandığını ifade eden baba Naief Al Bokkus (37), "Yoğun bakımdayken oğlumuzu kameradan görebiliyorduk. Makineye bağlı yaşıyordu. Servise çıktığında çok sevindik. Ben inşatlarda çalışıyorum. Çocuğum hayatta olsun, başka bir şey istemiyorum" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızı Toprak Mahallesi Ötnü Sokak'ta Irak Türkmeni olan bir ailenin çocuğu olan Mohammed Bokkus, Ekim ayında 2'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kafasını çarparak, ağır yaralanan Mohammed, babası Naief Al Bokkus'un çağırdığı ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye götürülen Mohammed'in yapılan muayenesinde kafatasında kırık ve beyin dokusunda yaygın ezilme ve kanama olduğu tespit edildi. Ameliyat edilmesinin riskli görülmesi üzerine Mohammed'e önce 18 gün yoğun bakımda mekanik ventilatör ile destek tedavisi uygulandı. Ardından Büyük Çocuk Servisi'ne yatırılan Mohammed, 5 gün sonra da taburcu edildi.

'MOHAMMED, KAYBETMEK ÜZERE OLDUĞUMUZ BİR HASTAYDI'ESOGÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Bozan, Mohammed'in hastaneye getirildiğinde genel durumunun çok kötü ve kendisini kaybetmek üzere olduklarını söyledi. Mohammed'in yoğun bakımdaki tedavisinin ardından şaşırtıcı bir şekilde iyi bir klinik seyir gösterdiğini ifade eden Bozan, "Mohammed acil servise getirildiğinde, genel durumu oldukça kötüydü. Bilinci kapalı, başının arka kısmında ağır bir travmaya bağlı beyin dokusunda hasar ve kanaması vardı. Glasgow Koma Skoru, bizim nörolojik skorumuzu takip etmek için kullanılır. Bu skor bizim gibi sağlıklı insanlarda 15 olur. Mohammed geldiğinde skor 4'tü. 3 ise en ağır tablodur. Yani neredeyse kaybetmek üzere olduğumuz bir hastaydı. Skor en düşük durumda olduğu için acil operasyonu yapılamadı, ancak yoğun bakımımızda takibine başlandı. Beyin ödemi ve diğer bozuklukları için yoğun bir destek tedavi düzenlendi. 14 gün makineye bağlı kaldı. Aslında çok beklentimiz olmayan, kötü durumda bir hastaydı ama bizi şaşırtarak, oldukça iyi bir klinik seyir gösterdi. Gözlerinin görmesinde ve hareketlerinde hasar kaldı. Bizim için böyle bir hastayı yoğun bakımdan taburcu edip, 5 gün serviste gözetime aldıktan sonra evine göndermek çok büyük başarı" dedi.

'YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARIP, TABURCU ETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'Küçük Mohammed'in yoğun bakımdan çıkarılarak taburcu olmasına çok sevindiklerini ifade eden Bozan, "Tedavisi daha bitmedi. Fizik tedavi dönemi ve nörolojik takipleri var. Kullandığı ilaçların, özel mamaların ayarlanması gerekiyor. Destek tedavilerimiz poliklinik olarak devam edecek. Yoğun bakımdan çıkarıp, taburcu ettiğimiz için çok mutluyuz. Beyin dokusunda oldukça yaygın hasar ve ezilme var. Yetişkin olsaydı yatağa bağımlı olur diyebilirdik ama çocuklar bizi her zaman şaşırtabiliyor. Durumunun daha iyiye gidebilmesi için destek tedavisine devam edeceğiz. Poliklinikte nörolojinin, fizik tedavi ve beyin cerrahinin takibinde tedavilerine devam edeceğiz" diye konuştu.'PANDEMİ DÖNEMİNDE EV KAZALARI VE YÜKSEKTEN DÜŞMELER ARTTI'Pandemi döneminde, çocukların evde bulunmalarından dolayı ev kazalarının ve yüksekten düşme olaylarının arttığına dikkat çeken Bozan, "Pandemi döneminin özellikle tüm dünyada getirdiği kısıtlamalardan biri çocukların daha fazla evde kalmaları. Okullarındaki gibi belli bir disiplin altında değiller. Bu süreçte maalesef bizim de takip ettiğimiz ev kazaları ve yüksekten düşme vakalarımız beklenenden daha fazla arttı. Daha önce sağlıklı olan bir çocuk şu an yatağa bağımlı hale geldi. Özellikle ailelerden, ebeveynlerden istediğimiz, ev kazalarına ve yüksekten düşme olaylarına karşı biraz daha dikkatli olmaları. Bu kazalar istenmeyen sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.'ÇOCUĞUM HAYATTA OLSUN, BAŞKA BİRŞEY İSTEMİYORUM'İnşaat işçisi olan baba Naief Al Bokkus, Mohammed'in bahçede oynayan ağabeyine bağırdığı sırada balkondan düştüğünü belirterek, "Ağabeyi ile bahçede oynarken birden kavga etmeye başladılar. Daha sonra Mohammed 2'nci kattaki evimizin balkonuna çıktı. Aşağıdaki ağabeyine bağırırken balkondan düştü. Hemen kucağıma alıp, caddeye çıkarttım ve 112 Acil Servisi aradım. Ambulans, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi. O günden beri burada tedavi görüyor. Yoğun bakımda kaldı. Geldiğinde durumu çok kötüydü. Hemen yoğun bakıma yatırdılar. Tüm doktorlardan Allah razı olsun. Yoğun bakımdayken oğlumuzu kameradan görebiliyorduk. Makineye bağlı yaşıyordu. Servise çıktığında çok sevindik. Ben inşatlarda çalışıyorum. Çocuğum hayatta olsun başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Mohammed Bokkus'un evde tedavi süreci devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN