Balkondan Düşerek Ölen Dansçı Düğün Hazırlığı Yapıyormuş

Adana'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitiren dünya dans şampiyonu Cem Demir'in cenazesi, Bodrum ilçesinde defnedildi.

Demir için Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Cami'de düzenlenen törene 25 yaşındaki dansçının yakınları, arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende Demir'in yakınlarının güçlükle ayakta durdukları gözlendi. Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gümbet Karaburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dansçının babası Asım Demir, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Oğluyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını düşündüklerini belirten Demir, "Çocuğumun hiçbir sıkıntısı yok, problemi yoktu. Derdi olan bir çocuk değildi. Nişanlıydı yakında da evlenecekti. Düğün yerini bile tutmuştuk, her şey hazırdı. Psikolojik bir sorun yaşayacak kişi değildi. 20 Aralık'ta askere gidecekti." diye konuştu.

Ünlü dansçı Aytunç Bentürk de Cem Demir'in kimseyi kırmayan, üzmeyen, iyi niyetli, hayat dolu biri olduğunu ifade etti.

Dünya Dans Olimpiyatları'nda altın, IDO Avrupa Salsa Dans Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan dünya dans şampiyonu Cem Demir, bir organizasyon için gittiği Adana'da, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Demir'in bir süre önce annesini kaybettiği öğrenildi.