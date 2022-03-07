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Balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Nevşehir'de balkondan düştüğü iddia edilen öğretmen, yaşamını yitirdi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de balkondan düştüğü iddia edilen öğretmen, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Güzel Yurt Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan ikametin balkonundan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede, öğretmen olduğu öğrenilen Cabir Okan'ın (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Talihsiz öğretmenin özel bir okulda öğretmenlik yaparken istifa ederek Macaristan'a gittiği, dün Türkiye'ye tekrar geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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