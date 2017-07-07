Balkondan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Öldü

Niğde'de 4 yaşındaki Celal Şimşek balkondan düşerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay Niğde'nin Ulukışla ilçesi Kılan köyünde meydana geldi. Yayla için ailesi ile köye gelen 4 yaşındaki Celal Şimşek 3. kattaki evlerinin balkonunda oynarken balkondan aşağı sarktığı esnada dengesini kaybederek düştü. Kafasını sert zemine çarpan 4 yaşındaki çocuğun düştüğünü gören komşular çocuğu kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gelirken küçük Celal'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Ulukışla Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük Celal burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE