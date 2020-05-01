Balkondan çarşaf çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir balkondan çarşaf çalan şüphelinin görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir balkondan çarşaf çalan şüphelinin görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir evin balkonundan sarkıtılmış çarşafı çalan kişi, hızla uzaklaştı. Durumu fark eden ev sahibi, güvenlik kamerasınca olayın kaydedildiğini belirledi.

Görüntülerde genç yaşlardaki şüphelinin, balkona yaklaştığı, çevreyi gözleyip asılı duran çarşafı alıp kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA