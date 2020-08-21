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Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü

Aydın'da evinin balkonundaki çamaşırları toplayan talihsiz kadın, dengesini kaybederek apartmanın önünde bulunan park halindeki aracın üzerine düştü.

Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
21.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:17

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin balkonunda çamaşır toplayan bir kadın dengesini kaybederek ikinci kattan yere çakıldı.

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahallesi 213 sokak numara 52'deki Metin Apartmanı'nın ikinci katında saat: 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda asılı bulunan çamaşırları toplayan F.K. (30) bir anda dengesini kaybederek önce apartmanın önünde park halinde bulunan 09 ABE 447 plakalı otomobilin üzerine daha sonra da yere düştü.

Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri F.K.'ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
GALERİCİ HAGİ: KADIN DÜŞMESİNDEN DOLAYI AĞIR HASARLI ARACIMIZIN DEĞİŞENİ HATASI YOKTUR. . .
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
ADA: Geçmiş olsun
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
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