Balkanlar Temalı "Gönül Coğrafyası Okumaları" Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Kocaeli genelinde eğitim alan lise öğrencilerine yönelik ödüllü "Gönül Coğrafyası Okumaları" yarışması düzenleniyor. Balkanları konu edinecek yarışmayla liseli gençlerin geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etme, farklı coğrafyaların tanınması ve tarihte yaşanan olaylar hakkında bilinçlenmesi amaçlanıyor. Bu yarışmayla liseli gençler ödül kazanmanın yanı sıra 'Gönül Coğrafyası Okumaları'nı pekiştirecek, edebi yönlerini ve düşüncelerini kâğıda dökme becerilerini keşfetme fırsatı yakalayacak.

YARIŞMANIN KONUSU

Gönül Coğrafyası Okumaları Projesi çerçevesinde Kocaeli'nde öğrenim görmekte olan resmi ve özel tüm ortaöğretim (9.10.11.12. sınıf) öğrencilerini kapsayacak yarışmanın konusu Balkanlar olarak belirlendi. Projeye dâhil olacak öğrenciler Yılmaz Gürbüz'e ait "Balkan Acısı" ve Sâmiha Ayverdi'ye ait "Ah Tuna Vah Tuna" kitaplarını okuyarak yarışmaya hazırlık yapacak. Bu iki eserin temini konusunda, katılım sağlayan okullar Büyükşehir Belediyesine başvurup eserleri temin edebilecek. Seçilen kitaplardan yola çıkılarak öğrenciler şiir, deneme ve öykü kategorilerinde yarışmaya katılım sağlayabilecek.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmacı öğrenciler okullarında en az 10 en fazla 15 kişilik okuma grupları oluşturarak yarışmaya katılabilecek. Ayrıca her okuma grubunun başında bir tane öğretmen olması şartı bulunuyor. Bir öğretmen aynı anda iki okuma grubuna rehberlik edebilecek. Her okul en fazla 4 grup, her öğrenci ise sadece bir eserle yarışmaya katılım sağlayabilecek. Yarışmaya kitap okuma etkinliğine katılmayan öğrenciler de katılım yapabilir. Kitap okuma projesine katılmayan öğrencilerin yarışmada derece alması halinde okuma grubunu organize eden danışman öğretmen ile ilişkilendirilecek.

YARIŞMA BAŞVURU ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmeni aracılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi (http://www.kocaeli.bel.tr/) adresine yapılacak. Başvurusu kabul gören okuma grupları SMS yoluyla bilgilendirilecek. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru süresi içerisinde yazılan öykü, deneme ve şiirler rehber öğretmenler tarafından okul yönetimine teslim edilecek.

EN İYİ 10 ESER BELİRLENECEK

Okul yönetimi en az biri Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak üzere 3 kişiden oluşan bir komisyon ile eserleri inceleyerek ve her kategoriden ilk 3 eseri belirleyip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulmuş kurul öğrenciler tarafından yazılan eserlerin ön değerlendirmesini yaparak her kategoride en iyi ilk 10 eseri belirleyecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince her kategoride değerlendirilmesi yapılan ilk 5 eser Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim alınarak Büyükşehir ve Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen jüri kuruluna teslim edilecek.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ

Yarışmada ilk beşe giren projeler rehber öğretmen ve eseri yazan öğrenci dâhil olmak üzere balkan gezisi ile ödüllendirilecek. Bunun yanı sıra dereceye giren rehber öğretmen ve öğrencilere, birinciye 1000 ikinciye 750 üçüncüye 500 dördüncüye ise 250 TL olmak üzere hediye çeki verilecek. 6 ile 10. sırada yer alan öğrenciler ise 250 TL'lik mansiyon ödülünü almaya hak kazanacak.

Kaynak: Bültenler