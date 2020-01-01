Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı
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Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Balkanların ünlü şarkıcısı Bosna Hersekli Dino Merlin'in konserinden detaylar Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki yeni yılı karşılama etkinliklerinden detaylar ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise Balkanların...

01.01.2020 04:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:11
Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Balkanların ünlü şarkıcısı Bosna Hersekli Dino 'in konserinden detaylar

Kuzey 'nın başkenti 'teki yeni yılı karşılama etkinliklerinden detaylar

ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise Balkanların ünlü şarkıcısı Bosna Hersekli Dino Merlin şarkıları eşliğinde yeni yılı kutladı. Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri vatandaşlara görsel şölen yaşattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı
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