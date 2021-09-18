Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Kosova'da toplandı

29. Balkan- Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) Genel Kurulu ve Konferansı, KosovaPress Haber Ajansının ev sahipliğinde başkent Priştine'de düzenlendi.

Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA), 2 yıldır sürdürdüğü ABNA-SE Dönem Başkanlığını KosovaPress'e devretti.

Genel Kurul'da AA'yı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır temsil etti.

AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Özhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel kurulda haber ajanslarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde karşılaştığı sorunlara yönelik tecrübe paylaşımında bulunduklarını ifade etti.

Özhan, toplantı çerçevesinde birliğin yapacağı faaliyetleri planladıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Biz de Anadolu Ajansı olarak hem 2018-2019 başkanlığını yürüttüğümüz organizasyonun yönlendirme komitesi üyesi olarak buradaydık. Balkan Haber Ajanslarının web sitesini teslim ettik. Web sitesinin yanında da Balkan Haber Ajansları Birliğinin logosuyla ilgili yaptığımız tasarımları da yine Balkan Haber Ajanslarının oylamasına sunduk. Bunun kararı önümüzdeki 20 gün içerisinde verilecek. Balkan Haber Ajansları olarak bölgedeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk ve bir sonraki toplantının da Bulgaristan'da yapılması noktasında mutabakata vardık."

Genel Kurul'da AA'nın tasarladığı, ABNA-SE'nin yeni internet sitesi ve logosu Özhan tarafından tanıtıldı.

Toplantıda ayrıca ABNA-SE Genel Kurulu'nun önümüzdeki yıl Bulgaristan'da düzenlenmesine karar verildi.