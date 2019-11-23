Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı

23.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:12

28. Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) Genel Kurulu ve Konferansı, Arnavutluk Telegrafik Ajansı'nın (ATA) ev sahipliğinde başkent Tiran'da düzenlendi.

Anadolu Ajansı (AA), 1 yıldır sürdürdüğü ABNA-SE Dönem Başkanlığını ATA'ya devretti.

Genel Kurul'da AA'yı, Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Soykan ile Arnavutça-Makedonca Haberler Editörü Adnan İdriz temsil etti.

Genel Kurul kapsamında, "Medya ve Turizm - Fikirler ve Çözümler" adlı bir konferans da düzenlendi. Konferansa ABNA-SE üyelerinin yanı sıra Arnavutluk Girişimcilerin Korunmasından Sorumlu Devlet Bakanı Eduard Shalsi, Arnavutluk Meclis Başkan Yardımcısı Vasilika Hysi de katıldı.

Genel Kurul'da ABNA-SE üyesi ajansların temsilcilerine hitap eden Mutanoğlu, bir grup hain asker tarafından 15 Temmuz'da 251 vatandaşın şehit edildiğini belirterek, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Balkanlar'da bazı ülkelerde etkinliğini sürdürdüğünü vurguladı.

FETÖ konusunda ABNA-SE üyelerine uyarılarda bulunan Mutanoğlu, "Bu noktada kendilerinden hassasiyet bekliyoruz." dedi.

"Medya ve Turizm - Fikirler ve Çözümler" oturumunda da konuşan Mutanoğlu, turizmin, tüm iletişim araçlarının kullanımına ihtiyaç duyduğunu, bu yüzden medyanın, mesajın halka iletilmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin uluslararası ajansı olarak, rollerinin öneminin bilincinde olduklarını anlatan Mutanoğlu, Türkiye'nin turistik ve kültürel varlıklarını, 13 dilde yayımladıkları haberler ile yaymayı amaçladıklarını söyledi.

100'den fazla ülkede küresel haber ağına sahip AA'nın, dünyanın farklı yerinde 41 ofisi bulunduğunu aktaran Mutanoğlu, başta Türkçe, İngilizce, Arapça ve bölge ülkelerindeki diller olmak üzere 13 dilde, turistik ve kültürel etkinlikleri tanıttıklarını kaydetti.

AA'nın, Balkanlar'daki habercilik faaliyetlerini, bölgedeki azınlıklarla farklı etnik ve dini kökendeki insanlar arasında fark gözetmeksizin, kardeşlik ilkesine dayanarak gerçekleştirdiğini dile getiren Mutanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Ajansı, sadece Arnavutluk'tan Türkiye'ye aylık en az 50 haber sağlamıştır. Bu sayı bütün bölgede 200'e kadar çıkıyor. Anadolu Ajansı ayrıca Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında adeta bir köprü olarak görülüyor. Türkiye'nin mesajını Balkanlar'a, aynı zamanda Balkanlar'ın mesajını Türkiye'ye ulaştırmada çok önemli rol oynuyoruz. Bir yandan Türkiye'deki kültürel, turistik ve tarihi etkinlikleri bölge ülkelerindeki halklara tanıtırken, diğer yandan bölge ülkelerin kültürel, turistik ve tarihi etkinliklerini Türk insanına ve dünya çapında tanıtıyoruz. Bölgedeki şehirlerin tarihi ve kültürel tanıtımlarını da yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın bölgedeki çalışmaları, üst düzey yetkililer tarafından takdirle karşılanıyor."

Mutanoğlu; Tiran, Üsküp, Belgrad, Saraybosna, Priştine, Podgorica ve Sofya'da ofisleri olan AA'nın, bölgedeki birçok şehirde de muhabirlerinin bulunduğunu ifade etti.

AA foto muhabirlerinin, Türkiye'nin dört bir köşesinden dronelerle çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" ve "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" kitaplarını toplantıya katılanlara tanıtan Mutanoğlu, dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin de tanıtımını yaptı.

Mutanoğlu, AA'nın ABNA-SE için yeni bir web sitesi hazırladığını, ortak çalışmalarla, "Gökyüzünden Türkiye" kitabının benzerini Balkan ülkelerine yönelik yapabileceklerine değindi.

Arnavutluk Telegrafik Ajansı Genel Müdürü Armela Krasniqi ise Arnavutluk olarak turizm sektörüne oldukça önem verdiklerini dile getirdi.

Turizm sektörünün, en büyük potansiyele ve gelire sahip sektörlerden olduğunu vurgulayan Krasniqi, "Genel Kurul'da, tüm Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar bölgesi için harika bir girişim olan 'online rezervasyon' konusunu görüşeceğiz. Kültürel miras anıtlarına odaklanacağız. Mutfak hakkında fikirler ve bazı yerlerde turizmin hızla büyüdüğü konusunda fikirler paylaşacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA