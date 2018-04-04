Balışeyh'e Yeni Su Kaynağı

Balışeyh Belediyesi tarafından açılan yeni su kuyusu ile İlçe Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, ilçede nadir yaşanan su sorunu tamamen bittiğini söyledi.

Kırıkkale'nin Balışeyh İlçe Belediye Başkanlığı tarafından ilçede sürdürülen su ve kanalizasyon çalışmalarında yeni bir su kaynağına daha ulaşıldı. Ulaşılan yerde açılan kuyu ile ilçenin suya olan ihtiyacına karşılık verecek yeni bir yapı Balışeyhlilere kazandırıldı.

Açılan su kuyusu ile ilgili İlçe Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, "İlçemizin zaten suya ihtiyacı yok denecek kadar azdı. Hayata geçirdiğimiz bu çalışma ile ilçede su sıkıntısı kalmadı. Yapılan hattımız kısa sürede gerekli çalışmayla ilçe hattına bağlanacak. Gerekli durumlarda bulduğumuz bu su kaynağından da faydalanacağız" dedi.

Bulunan suyun ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Dedelioğlu, ilçenin huzur ve mutluluğu için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerinin altını çizdi. - KIRIKKALE