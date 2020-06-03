Balina kusmuğu nedir? Balina kusmuğu ne işe yarar? Balina kusmuğu neden değerlidir?
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Balina kusmuğu nedir? Balina kusmuğu ne işe yarar? Balina kusmuğu neden değerlidir?

Çok değerli bir madde olması nedeniyle merak konusu olan balina kusmuğu vatandaşların merak konusu oldu. Peki, balina kusmuğu nedir? Balina kusmuğu ne işe yarar? Balina kusmuğu neden değerlidir?

Balina kusmuğu nedir? Balina kusmuğu ne işe yarar? Balina kusmuğu neden değerlidir?
03.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:40

Balina kusmuğu maddesi çok değerli olması ile dikkat çekiyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen balina kusmuğu balina kusmuğu nedir, balina kusmuğu ne işe yarar, balina kusmuğu neden değerlidir? İşte merak edilen soruların cevapları!

BALİNA KUSMUĞU NEDİR?

Balina kusmuğu (amber) balinaların sindirim sistemlerinde üretilen mumlu, katı, bir maddedir. Kayaya benzer. Balina kusmuğunun rengi siyah veya gri olabilir ve yanıcı ve çok değerli bir maddedir.

BALİNA KUSMUĞU NE İŞE YARAR?

Balina kusmuğu balinanın sindirim sisteminde üretilen bir maddedir ve balinanın sindirim sistemindeki sert sert ve sivri cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlamaktadır. Bu madde ilk üretildiğinde, dışkı kokmaktadır ama amber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşür.

BALİNA KUSMUĞU NERELERDE KULLANILIR?

Balina kusmuğu lüks parfümlerin vazgeçilmez maddelerinden biridir. Bu madde balinaların dışkısı ile dışarı atılır ama bazen o kadar büyük olur ki sindirim sisteminden geçemez ve balina o dışkıyı kusarak dışarı atar. O kusmuk topları okyanus yüzeyinde görülürken, bazen de kıyıya vurur. Bu maddeler insanlar tarafından alınarak çeşitli şekillerde değerlendirilir.

BALİNA KUSMUĞU NEDEN DEĞERLİDİR?

Balina Kusmuğu doğal bir maddedir ve kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetlidir. Parfümün kalıcılığının da artmasını sağlayan bu madde bu özelliğinden dolayı çok değerlidir.

BALİNA KUSMUĞU NEREDE BULUNUR?

Balina kusmuğu genellikle çok Atlantik Okyanusu'na sahili bulunan Brezilya, Maldivler, Yeni Zelanda gibi ülkelerde görülür.

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