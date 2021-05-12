- Balıkesirli üretici Kanal İstanbul için 15 bin fıstıkçamı hazırladı

- Balıkesirli üretici Kanal İstanbul için 15 bin fıstıkçamı hazırladı Burhaniye ilçesinde, orman idaresinden sonra Türkiye'nin en büyük fıstıkçamı üreticisi olan emekli bankacı Yunus Göç, Kanal İstanbul için 15 bin adet fıstıkçamı yetiştirdi.

- Balıkesirli üretici Kanal İstanbul için 15 bin fıstıkçamı hazırladı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, orman idaresinden sonra Türkiye'nin en büyük fıstıkçamı üreticisi olan emekli bankacı Yunus Göç, Kanal İstanbul için 15 bin adet fıstıkçamı yetiştirdi. Kanal İstanbul yapılsın yapılmasın tartışmaları devam ederken, Burhaniyeli üretici ürettiği fıstıkçamlarının Kanal İstanbul'a dikileceğini söyledi.

Burhaniye'de süs bitkileri üreten ve fıstıkçamları ile adını duyuran 71 yaşındaki Yunus Göç, Kanal İstanbul için 15 bin adet fıstıkçamı hazırlamaya başladı. Kanal İstanbul'u görmeye belki ömrünün yetmeyebileceğini anlatan Göç, ürettiği çam fidanlarının Kanal İstanbul'u mutlaka göreceğine inanıyor. Kanal İstanbul'un Türkiye'ye büyük katma değer olacağına inandığını anlatan Göç, "Gördüğünüz 15 bin adet fidanı Kanal İstanbul için üretiyorum. Daha tamamlanmadı. Dikmeye devam ediyorum. Ben bunları Kanal İstanbul için yetiştirmeye çalışıyorum. Her ne kadar bu gün Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar olsa bile yarın onlar iktidar olduklarında Kanal İstanbul'a sahip çıkacaklarına ben kesinlikle inanıyorum. Çünkü, bu Türkiye'ye çok büyük katma değer getirecek bir projedir. Şimdiden biz bitkilerimizi hazırlamamız lazım. Herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Bende bir bitki üreticisi olarak fıstıkçamı üreticisi olarak Kanal İstanbul için çam yetiştirmeye gayret ediyorum. Bu çamları çok düzgün ve sağlıklı yetiştirmeye, Kanal İstanbul'a yakışacak bitki olmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Kanal İstanbul ne zaman biter benim ömrüm yeter mi yetmez mi bilemiyorum. Ama, bu çamların ben o günleri görmesem bile bu çamların Kanal İstanbul'u göreceğine inanıyorum. ve o inançla çalışıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY