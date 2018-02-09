Balıkesir Yolcu Camından Girip Kurtardılar

Yolcu camından girip kurtardılar

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü, bayan sağlık personeli, sol arka kapının camından girerek müdahalede bulunarak araç içerisinden çıkardı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gökçeyazı Mahallesinde murat Karaaslan idaresindeki 42 AIG 28 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, takla atarak yaklaşık 2 metrelik şarampole düşüp, yan olarak durdu. Araç içerisinde sıkışan Karaaslan'ı yoldan geçen diğer araç sürücüleri bir yandan konuşturup, bir yandan moral vermeye çalıştı. Çevrede toplanan vatandaşlar tarafından haber verilen polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibinde görevli bayan personel, yan dönen aracın kırılan sol arka kapı camından içeri girerek, Karaaslan'a ilk müdahaleyi yaptı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve olay yerine gelen ekipler ise yan duran aracın devrilmemesi için tuttular. Karaaslan, görevliler ve vatandaşlar tarafından sürücü kapısının camından çıkarılarak sedyeye konuldu. 2 metrelik şarampolden güçlükle çıkarılan ve toptancılık yaptığı öğrenilen Karaaslan, Balıkesir Devlet Hastanesine götürüldü. Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.