Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Susurluk ve Bandırma'da okul ziyaretlerinde bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında Susurluk ve Bandırma ilçesinde bazı okulları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, BİGEP kapsamında enerji ve motivasyonun alandaki yansımalarını yerinde görmek, eğitimin en fazla ihtiyacı olan dinamizmi etkili kılmak isteyen Vali Şıldak, okul ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Şıldak, ilk olarak Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi'ndeki Ömerköy Ortaokulunu, ardından da Bandırma'nın Aksakal Mahallesi'ndeki Aksakal İlkokuluna ziyarette bulundu. Vali Şıldak sınıflarında öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere derslerine düzenli çalışmaları tavsiyelerine bulunan Şıldak, bol bol kitap okumalarını istedi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Şıldak, çok çalışmanın ve istekli olmanın önemine dikkati çekti.