Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu Edremit'de Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu TBMM de verilen arada Balıkesir'e gelerek her gün vatandaşlarla bir araya geliyor; kamu kurumlarına ziyaretlerde bulunuyor. Edremit Ticaret Oda Başkanı Coşkun Salon ve Altınoluk Antandros Kazıları Derneği Başkanı Zekiye Gülçin Cömert ile kazı çalışmalarını değerlendiren Aydınlıoğlu yaptığı açıklamada "Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Antandros Antik Kenti'nde17 yıldır çeşitli aralıklarla sürdürülüyor, yeni mozaikler ortaya çıktı. Kazı alanında yeni bulunan mozaiklerin Antandros Antik Kenti'nin turizm merkezi olması açısından büyük önem taşıyor."dedi. - BALIKESİR