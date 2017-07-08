Balıkesir Karesispor Gökhan'ı da Aldı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımı Karesispor, transfer harekatını sürdürdü, son olarak Petkimspor'dan Gökhan Karabıyık'la anlaştı.



Bursaspor'dan Şahin Ekmen, Eskişehir Basket'ten Kerem Gülmez, İstanbulspor Beylikdüzü'nden Alican Güney, Samsun BŞB Anakent'ten Hazer Avcı ve Jerry Smith'i kadrosuna katan Balıkesir ekibi, Gökhan Karabıyık'la da anlaştı.



29 yaşında ve 2.05 boyundaki uzun forvet geçtiğimiz sezon 39 maçta oynadı. Gökhan, daha önce Tofaş, Türk Telekom, Maliye Piyango, Antalya BŞB, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Sinpaş Denizli Basket formalarını da giydi.



- Balıkesir