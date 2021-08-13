Balıkesir İtfaiyesi yurdun her yerinde göreve hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir İtfaiyesi yurdun her yerinde göreve hazır

Balıkesir İtfaiyesi yurdun her yerinde göreve hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri; yurdun her yerinde, ihtiyaç dahilinde görev yapmaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri; yurdun her yerinde, ihtiyaç dahilinde görev yapmaya devam ediyor. Yangın bölgelerinde çalışmalarına devam eden ekipler, sel bölgelerine de yardım etmek amacıyla; 5 araç ve 18 personel olarak dün gece Sinop'a doğru yola çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla şiddetli yağışla birlikte gelen sel felaketinin yaşandığı Batı ve Orta Karadeniz'e yardıma eli uzatmak için dün gece yola çıktı. Sinop'a doğru yola çıkan Balıkesir İtfaiyesi bünyesinde görev yapan 4'ü dalgıç, 18 personel, beraberinde;1 öncü araç, 2 adet 44 arazi aracı, 1 vidanjör ve 1 çok amaçlı vinçli itfaiye aracı olmak üzere 5 araç, 2 kurtarma botu, 6 motopomp, 6 dalgıç pompa ve 1 aydınlatma kulesi ile sel bölgesinde görev yapacak.

Arama-kurtarma faaliyetlerinde çalışacaklar

Balıkesir İtfaiyesi ekipleri, bölgede bulunan ekiplerle birlikte koordineli olarak sel felaketi nedeniyle yıkılan binalarda devam eden arama-kurtarma faaliyetlerinde aralıksız çalışacak.

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı ve aynı zamanda Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) Başkanı Halil Yılmaz'ın koordinesinde; 10 araç ve 28 personel ile Milas ve Marmaris'teki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına da devam eden Balıkesir İtfaiyesi ekipleri, deneyimli ve nitelikli personeliyle ihtiyaç dahilinde yurdun her yerinde özverili bir şekilde görevini yapıyor. - BALIKESİR

Balıkesir İtfaiyesi yurdun her yerinde göreve hazır
Balıkesir İtfaiyesi yurdun her yerinde göreve hazır
Balıkesir İtfaiyesi yurdun her yerinde göreve hazır
Balıkesir İtfaiyesi yurdun her yerinde göreve hazır
Balıkesir İtfaiyesi yurdun her yerinde göreve hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bozkurt'a taşınalı henüz 20 gün olmuştu! 5 yaşındaki oğulları sele kapılan Bulut ailesinin acı bekleyişi sürüyor
Bozkurt'a taşınalı henüz 20 gün olmuştu! 5 yaşındaki oğulları sele kapılan Bulut ailesinin acı bekleyişi sürüyor
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Son dakika haberleri: Torunu sel sularında kaybolan babaannenin acı bekleyişi
Son dakika haberleri: Torunu sel sularında kaybolan babaannenin acı bekleyişi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Caner Erkin Fatih Terim Merve Çoban Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir İtfaiyesi yurdun her yerinde göreve hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 13:47:54. #1.15#

title