Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı
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Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

23.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:45
Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından verilen soğuk ve yağmurlu hava uyarısı sonrası Balıkesir'in Kepsut ilçesinin yüksek kesimli mahallelerinde önce yağmur, havanın aniden soğuması ile kar başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından verilen soğuk ve yağmurlu hava uyarısı sonrası Balıkesir'in Kepsut ilçesinin yüksek kesimli mahallelerinde önce yağmur, havanın aniden soğuması ile kar başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Marmara ve Balıkesir için verilen soğuk ve yağmurlu hava uyarısı sonrası Kepsut'un yüksek kırsal mahalleleri Çalkandil, Büyükkatrancı, Küçükkatrancı ve Kızıloluk'a sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Vatandaşlar kar yağışını sevinçle ve bereket işareti olduğunu söyledi. Kar yağışının yarına da süreceği kaydedildi. - BALIKESİR

Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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