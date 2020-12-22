Balıkesir'in neyi meşhur? Balıkesir'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Balıkesir'in nesi meşhur?
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Balıkesir'in neyi meşhur? Balıkesir'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Balıkesir'in nesi meşhur?

22.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:07
Balıkesir'in neyi meşhur? Balıkesir'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Balıkesir'in nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Balıkesir'in nesi meşhur, neyi meşhur? Balıkesir'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Balıkesir'in en meşhur içecekleri nelerdir? Balıkesir'in en meşhur yemekleri, Balıkesir'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Balıkesir'in neyi meşhurdur, Balıkesir'in nesi meşhur? Balıkesir'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

BALIKESİR'İN NEYİ MEŞHUR?

Balıkesir ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Höşmerim
  • Avşa Kurabiyesi
  • Bigadiç Güveci
  • Kabak Çiçeği Kızartması
  • Mafiş Tatlısı
  • Zerde Tatlısı
  • Peynirli Patlıcan
  • Sura
  • Börülce Ekşilemesi
  • Saçaklı Mantı
  • Tirit
  • Ayvalık Tostu
  • Balıkesir Kaymaklısı
  • Susurluk Ayranı
  • Bigadiç Helvası
  • Tavuklu Mantı

Balıkesir'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

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