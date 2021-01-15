Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

15.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:17
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.

Sürücüler ve işe gitmek isteyen vatandaşlar zorluk çekerken, İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını kent genelinde sürdürdü.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AA muhabirine, kar yağışıyla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Bahçavan, etkili olan yağışla ilgili ekiplerin kar küreme çalışmalarına başladığını belirterek, "Vatandaşlarımızın kaldırımlarda ve yollarda rahat hareket edebilmeleri için çalışmalarımız devam edecektir. Kırsal mahallelerimize giden yollarda da yol açma çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Şu an kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Ekiplerimizde yoğun kar yağışı olan bölgeler de kar küreme çalışmalarını yapmaktadır. Yola çıkacak sürücülerin araçlarına zincir takarak yola çıkmalarına dikkat etmelidir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ivana Sert Hande Erçel Kim Kardashian Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:20:35. #1.15#
title