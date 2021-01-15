Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.

Sürücüler ve işe gitmek isteyen vatandaşlar zorluk çekerken, İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını kent genelinde sürdürdü.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AA muhabirine, kar yağışıyla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Bahçavan, etkili olan yağışla ilgili ekiplerin kar küreme çalışmalarına başladığını belirterek, "Vatandaşlarımızın kaldırımlarda ve yollarda rahat hareket edebilmeleri için çalışmalarımız devam edecektir. Kırsal mahallelerimize giden yollarda da yol açma çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Şu an kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Ekiplerimizde yoğun kar yağışı olan bölgeler de kar küreme çalışmalarını yapmaktadır. Yola çıkacak sürücülerin araçlarına zincir takarak yola çıkmalarına dikkat etmelidir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam