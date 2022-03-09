Balıkesir'in 6 ilçesinde okullara 2 gün kar tatili

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yarından itibaren Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden 6 ilçede eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı tarihlerde idari izinli sayılacak. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Balıkesir İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.